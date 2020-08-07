Спрос на иностранную валюту растет в обменниках Казахстана – Нацбанк

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Спрос на иностранную валюту растет в обменных пунктах Казахстана, сообщает пресс-служба Национального банка.

«На фоне восстановления экономической активности постепенно растет спрос на наличную инвалюту в обменных пунктах. В среднем с начала года обменники ежемесячно продают по $385 млн в иностранных валютах, что меньше средних показателей 2018 и 2019 годов, когда ежемесячные продажи составляли по $575 млн и $653 млн соответственно», — сказал в пятницу заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка Иван Сердюк.

По предварительным оценкам Нацбанка, в июле нетто-объем продажи валюты населению составит $450-500 млн.