Спрос на иностранную валюту растет в обменниках Казахстана – Нацбанк

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Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Спрос на иностранную валюту растет в обменных пунктах Казахстана, сообщает пресс-служба Национального банка.

«На фоне восстановления экономической активности постепенно растет спрос на наличную инвалюту в обменных пунктах. В среднем с начала года обменники ежемесячно продают по $385 млн в иностранных валютах, что меньше средних показателей 2018 и 2019 годов, когда ежемесячные продажи составляли по $575 млн и $653 млн соответственно», — сказал в пятницу заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка Иван Сердюк.

По предварительным оценкам Нацбанка, в июле нетто-объем продажи валюты населению составит $450-500 млн.

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