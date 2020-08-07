Влияние «сезона отпусков» на курс тенге из-за коронавируса будет ограниченным – Нацбанк

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Национальный банк Казахстана прогнозирует, что влияние ««сезона отпусков» на курс тенге из-за коронавируса будет ограниченным, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Есть еще один сезонный фактор. Это так называемый «сезон отпусков», когда люди меняют тенге на иностранную валюту, чтобы полететь на отдых в другие страны. В этом году из-за коронавируса многие страны по-прежнему остаются закрытыми для туристов. Именно поэтому эффект «сезона отпусков» на тенге будет ограниченным», — сказал в пятницу заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка Иван Сердюк.

Он отметил, что каждый второй месяц квартала – это период «большой налоговой недели», когда экспортеры выплачивают рентный налог и налог на добычу полезных ископаемых, и для уплаты налогов продают валюту.

«Это, как правило, обеспечивает повышенное предложение на валютном рынке и соответствующую поддержку курсу тенге. Однако, стоит учитывать, что в августе оплата налогов будет производиться за II квартал, а тогда цены на нефть достигали своих минимумов за последние десятилетия и достигали $19 за баррель. То есть эффект от фактора «налоговой недели» мы ожидаем умеренный», — сказал представитель Нацбанка.