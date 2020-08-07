Террористы пользуются вызванными пандемией COVID-19 проблемами для вербовки боевиков – ООН

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Террористы пользуются вызванными пандемией COVID-19 проблемами для вербовки боевиков, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Террористы пользуются экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, для распространения страха, ненависти и разобщения в обществе, радикализации мирных граждан и вербовки новых последователей», — сказал заместитель генерального секретаря ООН и глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

В представленном в Совете безопасности ООН докладе отмечено, что террористы и международная преступность активно сотрудничают в совершении таких злодеяний, как незаконная торговля оружием, легкими вооружениями и военной техникой, подделка документов, похищения людей с целью получения выкупа, угон автомобилей, криминальная добыча полезных ископаемых и незаконный оборот наркотиков.

«Террористы генерируют средства от незаконного оборота наркотиков, продажи природных ресурсов и предметов старины, а также от похищения людей с целью получения выкупа, вымогательства и совершения многих других преступлений», — сказал представитель ООН.

Замгенсека организации подвел итоги виртуальной контртеррористической недели, в которой приняли участие представители 134 государств, 88 общественных организаций и 40 подразделений ООН. Он внимание членов Совета безопасности на значительный рост киберпреступности, наблюдаемый в мире в последние месяцы.

«Число так называемых фишинговых веб-сайтов в I квартале 2020 года выросло сразу на 350 процентов. Многие из цифровых атак были направлены против больниц и систем здравоохранения, что существенно осложнило жизненно важную работу по борьбе с пандемией», — сказал спикер.

Он отметил необходимость продолжения борьбы с террористическими группами и преступными сетями, «чтобы лишить их возможности использовать в своих целях кризис, вызванный в мире распространением COVID-19».

«Коллективные действия и международное сотрудничество необходимы сейчас как никогда», — заключил Воронков.