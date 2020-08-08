Истязавший дошкольницу подарил потерпевшим квартиру и остался на свободе в Нур-Султане

Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ – Амиржан Туранов, истязавший на протяжении нескольких дней пятилетнюю девочку, подарил потерпевшим квартиру и остался на свободе в Нур-Султане, сообщает «Время».

«В Есильском районном суде №2 Нур-Султана оглашен приговор по делу 46-летнего Амиржана Туранова, обвиняемого по довольно редкой статье «истязание». Как указано в Уголовном кодексе, истязание – это причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями. Остается добавить, что эти действия взрослый мужчина применял против пятилетней девочки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Туранов, любитель смешанных единоборств, поклонник боев без правил, к своим 46 годам уже успел развестись и жил один.

«Видимо, мужчине не хватало женского внимания, поэтому он предложил одной своей знакомой съехаться и пожить вместе в его квартире. Женщина согласилась и сразу же перебралась к Туранову, но не одна, а с пятилетней дочерью. В первый же день Амиржан решил взяться за воспитание ребенка. Специально для этого он нашел пластиковую трубу и отшлепал ребенка. Бил куда попало – по ягодицам, спине, грудной клетке… На следующий день «воспитательный процесс» продолжился. Новый «папа» не только избивал ребенка, но и ставил в угол. А потом еще и еще. Туранов издевался над дочкой своей сожительницы ежедневно в течение пяти дней, пока его не задержала полиция. В качестве вещественных доказательств была изъята не только пластиковая труба, но еще два резиновых жгута и совок с щеткой. Учитывая тяжесть преступления, подозреваемого сразу же отправили в СИЗО, где он просидел три месяца, пока шло расследование», — сказано в сообщении.

Судебный процесс прошел быстро.

«Любитель ММА признал вину, раскаялся, попросил прощения у ребенка, а в качестве погашения ущерба подарил семье девочки квартиру. После этого потерпевшая сторона в лице мамы ребенка попросила суд не сажать виновника в тюрьму, а выбрать иное наказание. Судья Канат Дуйсембиев прислушался к этой просьбе и приговорил Амиржана Туранова к шести годам ограничения свободы», — говорится в публикации.

Приговор не вступил в законную силу.