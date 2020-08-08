Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части территории Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер с восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +17+19.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +19+21.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +18+20.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Акмолинской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Актюбинской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Атырауской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +18+23.

В Жамбылской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +21+26.

В Северо-Казахстанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Туркестанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Кызылординской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Западно-Казахстанской днем дождь с грозой, ночью без осадков, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +18+23.

В Костанайской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Карагандинской области днем дождь с грозой, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +13+18.

В Алматинской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Мангистауской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +20+25.

В Павлодарской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков. Днем +28+33, ночью +14+19.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.