Ежесуточный прирост заболеваемости коронавирусом в Алматы снизился втрое – Бекшин

Алматы. 8 августа. КазТАГ – Ежесуточный прирост заболеваемости коронавирусом в Алматы снизился втрое, сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) – главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«В течение последнего месяца показатель по ежесуточному приросту заболеваемости снизился с 4,2% до 1,4%», — сказал Бекшин.

Также он заявил о снижении базового репродуктивного числа – показателя, свидетельствующего о том, сколько человек заразил больной COVID-19.

«При пике заболеваемости данный показатель превышал 4,7%, то есть один человек мог заразить до четырех человек. На сегодня этот показатель снизился до 0,9%. То есть при снижении этого показателя менее единицы, это свидетельствует о снижении заболеваемости и спаде эпидемии», — уточнил главный санврач.

По его словам, эпидемиологами города проводится анализ причинно-следственной связи заболеваемости.

«По итогам анализа было выявлено, что в 49,7% установлен контакт с больным по месту работы, в 19,5% случаев контакт был установлен с больным в домашнем очаге, и только в 0,1% случаев контакт был установлен с больным в стационаре. Всего по городу на сегодняшний день 1389 активных очагов, в которых продолжается проведение медицинского наблюдения, также соблюдение домашнего карантина», — добавил глава ДККБТУ.

Он заверил, что эпидемиологами определено количество контактных лиц, за которыми ведется наблюдение.

«Мы ввели ограничительные меры по контролю за лицами на домашнем карантине, которых сейчас насчитывается около 1300. Ведется контроль методом обзвона, также мониторинговые группы посещают на дому и при выявлении нарушений, то есть при отсутствии их на домашнем карантине, применяются меры административного воздействия», — сказал главсанврач Алматы, отметив, что при установлении факта заражения других лицом, нарушившим режим домашнего карантина, то в отношении последнего предусматривается уголовное наказание.

По его словам, в карантинный стационар определяются не только нарушители режима изоляции, но туда же могут добровольно обратиться также те, кто находится на домашнем карантине.

«Если в домашних условиях нет возможности изолироваться или же в доме находятся лица, входящие в категорию уязвимых, то можно добровольно обратиться для помещения в изоляционный стационар», — сказал спикер.

Отмечается, что данная мера профилактики позволит прекратить нарушения режима домашнего карантина.

«Этому предшествовали обращения жителей города, так как находящиеся на домашнем карантине лица покидали жилища. Накануне было проверено около двухсот очагов, где в 23 было выявлено отсутствие больных. Надеемся, что эти меры позволят воздействовать на цепочку распространения заболеваемости», — заключил Бекшин.