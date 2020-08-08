Казахстан попросил Турцию заранее сообщать о таких решениях, как приостановка авиасообщения

Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ – Казахстан попросил Турцию заранее предупреждать о таких решениях, как приостановка авиасообщения, передает корреспондент агентства.

«В министерство иностранных дел РК был приглашен посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, которому была доведена просьба заблаговременно информировать правительство Казахстана о подобных решениях (как приостановка авиасообщения – КазТАГ) турецкой стороны», — сообщили в субботу в пресс-службе МИД Казахстана.

По информации внешнеполитического ведомства, 7 августав Анкаре казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым провела встречу с министром здравоохранения Турецкой Республики Фахреттином Коджа.

«По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева делегация РК обсудила вопрос возобновления международного авиасообщения между Казахстаном и Турцией. Стороны договорились о принятии совместных мер по предотвращению распространения коронавируса и дальнейшем укреплении сотрудничества. Казахстанская сторона также выразила признательность правительству Турции за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр здравоохранения РК Алексей Цой информировал турецкую сторону о текущей ситуации с эпидемией COVID-19 в республике.

«Он отметил, что ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем», — уточнили в МИД РК.

Как отметили в министерстве иностранных дел Казахстана, по итогам переговоров министр здравоохранения ТР Ф. Коджа заверил, что данный вопрос будет внесен в повестку дня следующего заседания научного совета по борьбе с коронавирусом в Турции, и выразил надежду на скорейшее разрешение указанного вопроса с учетом положительных тенденций в ситуации с коронавирусом в Казахстане.

«7 августа также состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу о приостановлении авиарейсов между Казахстаном и Турцией. Турецкий мининдел заверил, что данное решение не связано с двусторонними отношениями братских народов, и решение о возобновлении регулярных авиарейсов будет рассмотрено на ближайшем заседании госкомиссии ТР», — сказано в сообщении.

Напомним, 7 августа посольство Турции в РК сообщило о том, что 5 августа ТР приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Отмечалось, что данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. Как пояснили турецкие дипломаты, после принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений.