Туркестан. 8 августа. КазТАГ – Международный пункт пропуска планируют открыть в аэропорту Туркестана, передает корреспондент агентства.

«В перечне пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан и стационарных постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан (…): раздел «1. Пункты пропуска, открытые для международных авиаперевозок в аэропортах городов Республики Казахстан» дополнить строкой следующего содержания: «Туркестан, город Туркестан», — говорится в проекте постановления правительства.

Обоснованием названы комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, а также дорожная карта, утвержденная вице-премьером Романом Скляром, по вводу в эксплуатацию аэропорта Туркестана в октябре 2020 года.

«В соответствии с пунктом 6.8 Дорожной карты, предусмотрено включение аэропорта города Туркестан в перечень пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан. Согласно пункту 1 статьи 19 закона Республики Казахстан «О государственной границе Республики Казахстан» пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и товаров производится в пунктах пропуска, открытых в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, а также в иных местах, где осуществляется пропуск через государственную границу, определяемых правительством РеспубликиКазахстан. В этой связи, принятие проекта повлечет создание правового основания для пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в городе Туркестан», — сказано в обосновании к проекту.

Напомним, строительство воздушной гавани Туркестана стартовало 18 мая 2020 года. Однако тогда власти Туркестанской области сообщали, что терминал будет способен обслуживать 250 человек в час на международных и внутренних рейсах. По данным облакимата, строительство нового аэропорта в Туркестане будет вестись турецкими инвесторами. Застройщиком выбрана турецкая компания АО «Ида Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Yda Inşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi). Управлять аэропортом будет участник СЭЗ Turkistan.

Международный аэропорт расположится в 16 км от областного центра. На площади 900 га планируется строительство терминала, взлетно-посадочной полосы и других объектов. Изначально было заявлено, что международный аэропорт будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года.