Международный пункт пропуска планируют открыть в аэропорту Туркестана

Новости 96 0

Туркестан. 8 августа. КазТАГ – Международный пункт пропуска планируют открыть в аэропорту Туркестана, передает корреспондент агентства.

«В перечне пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан и стационарных постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан (…): раздел «1. Пункты пропуска, открытые для международных авиаперевозок в аэропортах городов Республики Казахстан» дополнить строкой следующего содержания: «Туркестан, город Туркестан», — говорится в проекте постановления правительства.

Обоснованием названы комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, а также дорожная карта, утвержденная вице-премьером Романом Скляром, по вводу в эксплуатацию аэропорта Туркестана в октябре 2020 года.

«В соответствии с пунктом 6.8 Дорожной карты, предусмотрено включение аэропорта города Туркестан в перечень пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан. Согласно пункту 1 статьи 19 закона Республики Казахстан «О государственной границе Республики Казахстан» пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и товаров производится в пунктах пропуска, открытых в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, а также в иных местах, где осуществляется пропуск через государственную границу, определяемых правительством РеспубликиКазахстан. В этой связи, принятие проекта повлечет создание правового основания для пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в городе Туркестан», — сказано в обосновании к проекту.

Напомним, строительство воздушной гавани Туркестана стартовало 18 мая 2020 года. Однако тогда власти Туркестанской области сообщали, что терминал будет способен обслуживать 250 человек в час на международных и внутренних рейсах. По данным облакимата, строительство нового аэропорта в Туркестане будет вестись турецкими инвесторами. Застройщиком выбрана турецкая компания АО «Ида Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Yda Inşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi). Управлять аэропортом будет участник СЭЗ Turkistan.

О молодом вине в старых мехах О молодом вине в старых мехах
4257

Международный аэропорт расположится в 16 км от областного центра. На площади 900 га планируется строительство терминала, взлетно-посадочной полосы и других объектов. Изначально было заявлено, что международный аэропорт будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Похожие материалы:

  1. Центр для лечения коронавируса планируют открыть в психоневрологическом диспансере Алматы
  2. Испытания вакцины от COVID-19 на 44 добровольцах без антител планируют начать в Алматы
  3. Аэропорт Нур-Султана может подарить столице землю с коммуникациями
  4. Казахстан готовится открыть авиасообщение с Таиландом и Грузией
  5. Страны ШОС планируют совместно бороться с чумой

Новости партнеров

Загрузка...