На Т4,6 млрд оштрафовали за полгода медучреждения РК из-за дефектов при оказании услуг

Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ – На Т4,6 млрд оштрафовали за полгода медицинские учреждения Казахстана из-за дефектов при оказании услуг, сообщает пресс-служба Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

«Эксперты ФСМС за первое полугодие 2020 года выявили более 460 тыс. различных дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более Т4,6 млрд. По сравнению с первым полугодием 2019 года в ходе проверок обнаружено почти в три раза больше случаев отклонений оказанной медицинской помощи от утвержденных стандартов, сумма наложенных штрафов за первое полугодие 2019 года составила Т2,7 млрд», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Отмечается, что среди нарушений чаще всего встречаются так называемые «приписки».

«За полгода экспертами фонда было выявлено более 11,6 тыс. случаев фактически не оказанных услуг, которые были внесены в информационные системы, как полученные пациентами. За выявленные нарушения по таким случаям медицинские организации были оштрафованы более, чем на Т75,4 млн. Кроме того, экспертами выявлялись случаи искусственного завышения объемов помощи, утяжеления диагноза заболевания, отказа в госпитализации и оказании медпомощи, приписки медицинских изделий и лекарственных средств, которые пациенты по факту не получали, повторного применения одноразовых инструментов», — уточнили в ФСМС.

Говоря о летальных случаях, в фонде заверили, что по некоторым фактам материалы передаются в прокуратуру «для дальнейшего принятия мер».