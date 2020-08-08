Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ – Республиканское государственное учреждение (РГУ) «Қоғамдық келісім» при президенте Казахстана передают в ведение правительства, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ начальника канцелярии президента Республики Казахстан от 7 октября 2019 года №19-42-3.3.17 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 октября 2019 года № 19491) следующие изменения: приложение 2, утвержденное указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу; приложение 3, утвержденное указанным приказом, исключить», — говорится в проекте приказа канцелярии президента.

Приложение 3 – это реестр должностей гражданских служащих республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при президенте Республики Казахстан.

«Предлагается исключить в связи с передачей учреждения в введение правительства Республики Казахстан на основании указа Президента Республики Казахстан от 2 мая 2020 года №316 «Некоторые вопросы республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан», — сказано в обосновании к предложенным поправкам.

Отметим, что на сайте Акорды названный указ в свободном доступе отсутствует.

Приложение 2 – это реестр должностей гражданских служащих ГУ «Казахстанский институт стратегических исследований» при президенте Республики Казахстан. Изменением в нем может стать появление должности руководителя отдела социологических исследований.