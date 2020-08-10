175-летие Абая отмечают в Казахстане

Алматы. 10 августа. КазТАГ — 175-летие великого казахского поэта Абая Кунанбаева отмечают в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Подготовку к 175-летию Абая президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил начать еще в мае 2019 года.

Согласно указу президента, еще в мае 2019 года «в целях обеспечения празднования на высоком организационном и содержательном уровне 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы в 2020 году» глава государства постановил: «1. Правительству Республики Казахстан: 1) создать до 1 июля 2019 года государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы в 2020 году (175-летний юбилей Абая Кунанбайулы)».

Также президент постановил: утвердить до 1 октября 2019 года общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы; принять необходимые меры по комплексной модернизации Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі»; провести в 2020 году в Нур-Султане международную научно-практическую конференцию, посвященную 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы; принять необходимые меры по осуществлению качественного перевода, изданию и международному продвижению трудов Абая Кунанбайулы на основных иностранных языках, имеющих широкое распространение; проработать вопрос по организации празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Кроме того, Токаев дал ряд других поручений, связанных с юбилеем Абая.

Отметим, что в Казахстане с марта 2020 года отменены все массовые гуляния из-за пандемии коронавируса.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.

Напомним, 5 августа сообщалось, что День рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева – 10 августа – официально стал праздничной датой в Казахстане.

О том, что День рождения Абая готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане, МИА КазТАГ сообщало еще 26 июня.