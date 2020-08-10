Казахстан – 100 лет назад. Август 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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4 августа 1920 г.

Сибревком принял постановление «О районировании Сибири», согласно которому «Иртышский экономический район» передан из состава Семипалатинской губернии в Омскую губернию [впоследствии решение отменено ВЦИК].

СТО при СНК РСФСР утвердил К.И. Ордынского-Шварца «уполномоченным по организации рыбных промыслов и охоты в районе Аральского моря».

5 августа 1920г.

СНК РСФСР подтвердил свое постановление от 24 марта 1918 г. о строительстве «в срочном порядке» железнодорожной линии Петропавловск-Кокчетав («Петрокок»). Ленин назвал эту дорогу «ударной продовольственной железнодорожной линией». В 20-х числах августа техник И. A. Томчук получил мандат за подписью В.И. Ленина о назначении его «заведующим строительством с особыми правами». 5 октября 1920 г. СТО РСФСР постановил: считать строительство «Петрокока» «внеочередным и исключительной государственной важности». Дополнительно уполномоченным СТО – зам. начальника строительства назначен Л.И. Ильин. [Дорога была пущена 2 июня 1922 г., И. Томчук и Л. Ильин награждены орденами Трудового Красного Знамени, старший путевой рабочий И.М. Волков удостоился от президиума ВЦИК звания «Герой Труда» – первое награждение трудового коллектива в истории КАССР].

7 августа 1920 г.

Казоблбюро постановило: Г.С. Морозу, уполномоченному ВЧК по Казахскому краю, вступить в исполнение своих обязанностей и немедленно приступить к объединению КазЧК и Оренбургско-Тургайской ЧК. На пост зам. уполномоченного ВЧК и председателя Оренбургско-Тургайской ЧК выдвинут М. Мурзагалиев; предложенная губкомом кандидатура Кадушина была отведена.

9 августа 1920 г.

Казоблбюро ввиду отъезда Г. Мороза в расположение ВЧК временно поручило И. Кадушину исполнение должности председателя Оренбургско-Тургайской ЧК и уполномоченного ВЧК по Казахскому краю.

КРВК утвердил протокол объединенного заседания Облбюро РКП(б) и Оренбургско-Тургайского губкома от 7 августа и его решение сформировать коллегию Оренбургско-Тургайской губЧК в составе: М. Мурзагалиев, Юртаев, П.Е. Березкин, Балавин. Временное исполнение председателя поручено И. Кадушину.

9-10 и 12 августа 1920 г.

В Москве прошло межведомственное совещание [представителей ВЦИК, СНК и Наркомнаца РСФСР с представителями КРВК] по подготовке создания КАССР.

13 августа 1920 г.

КРВК заслушал доклад А. Авдеева о поездке в Акмолинскую и Семипалатинскую области: «Окраинные губернии незнакомы с Киргизским краем, отрицательно относятся к постановлениям КРВК… при отделе управления Челябинского губисполкома существует казсекция, не имеющая никаких прав и поэтому не исполняющая постановлений КРВК… Акмолинская область именуется Омской губернией, [в ней] существует губвревком и при нем казсекция в виде подотдела отдела управления. Работа очень слабая, отсутствие работников… В Павлодаре работа ведется слабо, несмотря на присутствие работников… Работники-казахи, даже не алашордынские, подвергаются преследованию, что является тормозом в работах казсекций… Между русским и казахским отделами существуют трения… Отчуждение скота производится путем добровольной сдачи при помощи агентов, получающих известный процент натурою, что служит причиной злоупотреблений. Трудовая повинность проводится неправильно, бессистемно. Мобилизованные не получают жалованья, продовольствия… Распоряжение Наркомзема о заселении переселенцами свободных районов Енисейской и других областей вызвало волнение в степи, умышленно поддерживаемое врагами советской власти. Происходили небольшие восстания при участии казахов, руководимых известными группами… Положение рабочих-казахов в материальном отношении очень тяжелое».

Временным уполномоченным КРВК при Сибревкоме в Омске утвержден Х. Габбасов, уполномоченным при Семипалатинском губревкоме – Зорин.

В Оренбурге открыто первое казахстанское новостное агентство – Оренбургско-Тургайское отделение Российского телеграфного агентства (РОСТА).

16 августа 1920 г.

Джамбейтинский уездный ревком реорганизован в исполком (председатель – М. Джулдубаев).

22 августа 1920 г.

КРВК освободил служащих-мусульман [во всех учреждениях края] от занятий на 25 августа [время празднования Курбан-байрама]. Красноармейцы ближайших аулов освобождены от занятий на трое суток, получив на это время усиленный паек.

25 августа 1920 г.

Политбюро ЦК РКП(б) утвердило новый состав КРВК: В.А. Радус-Зенькович, И.Д. Мартынов, В.А. Покровский, А.Д. Авдеев, А.Н. Кулаков, А. Байтурсынов, Г. Алибеков, А.Т. Джангильдин, С.Д. Арганчеев, С. Мендешев, А.А. Ермеков, Х.А. Габбасов, С.С. Сейфуллин, [26 августа состав подтвержден ВЦИК], а также состав Казоблпартбюро: В.А. Радус-Зенькович, А.Д. Авдеев, А. Коростелев, А. Кулаков, И. Акулов, А. Джангильдин, М. Мурзагалиев, С. Арганчеев, С. Меньдешев.

26 августа 1920г.

ВЦИК и СНК РСФСР издали декрет «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики»:

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров в развитие декрета Совнаркома от 10 июля 1919 г. (Собр. узак., 1919, 36, ст. 354) постановляют:

Образовать Автономную Киргизскую Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР, в состав коей включить в прежних административных границах области:

А) Семипалатинскую, в составе уездов: Павлодарского, Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского и Каркаралинского;

Б) Акмолинскую, в составе уездов: Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского и части Омского у.

Примечание. Точное разграничение Киргизской и Сибирской частей Омского у. производится по соглашению Киргизского Революционного Комитета с Сибирским Революционным Комитетом.

В) Тургайскую, в составе уездов: Кустанайского, Актюбинского, Иргизского и Тургайского;

Г) Уральскую, в составе уездов: Уральского, Лбищенского, Темирского и Гурьевского;

Д) Мангышлакский у. Закаспийской обл.; 4-я, 5-я Адаевские вол. Краснодарского у. той же области;

Е) из Астраханской губ. волости Синеморскую, Букеевскую орду и территории бывших казенных оброчных земель, прилегающих к 1-му и 2-му Приморским округам. Что же касается береговой полосы и волости Сафроновской, Ганюшинской и Николаевской, то они во всех отношениях, кроме хозяйственной стороны, остаются в подчинении Киргизского Революционного Комитета. При Астраханском исполнительном комитете создать комиссию из представителей Астраханского исполнительного комитета и Киргизского Революционного Комитета для детального регулирования взаимоотношений областей со смешанным населением.

Включение в состав Киргизской Республики киргизской территории, входящей ныне в состав Туркестанской Республики, происходит по волеизъявлению населения этих областей. Органами управления Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики являются местные советы депутатов, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Киргизской Социалистической Советской Республики. Для управления делами Киргизской Социалистической Советской Республики учреждаются Народные комиссариаты:

1) Внутренних Дел с управлением почт и телеграфов; 2) Юстиции; 3) Просвещения; 4) Здравоохранения; 5) Социального Обеспечения; 6) Земледелия; 7) Продовольствия; 8) Финансов; 9) Совет Народного Хозяйства; 10) Рабоче-Крестьянской инспекции; 11) Народный Комиссариат Труда; 12) Народный Комиссариат Путей Сообщения.

Для управления военным аппаратом создается Военный Киргизский Комитет, подчиненный Заволжскому Военному округу. В целях сохранения единства финансовой и хозяйственной политики РСФСР по всей территории республики, Народные Комиссариаты Социалистической Советской Республики Продовольствия, Финансов, Рабоче-Крестьянской Инспекции, а также Совет Народного Хозяйства и Управление Почто- и Телеграфов и Киргизское Статистическое Бюро, Киргизская Чрезвычайная Комиссия, Народный Комиссариат Труда и Народный Комиссариат Путей Сообщения остаются в непосредственном подчинении соответствующих Народных Комиссариатов РСФСР.

Примечание I. Народные комиссары поименованных в п. 6 Комиссариатов и Киргизский Краевой Военный Комиссар назначаются по соглашению Совета Народных Комиссаров Киргизской Республики с соответствующими Народными Комиссариатами РСФСР.

Примечание II. Коллегии при Народных Комиссариатах назначаются Советом Народных Комиссаров Киргизской Республики.

Народные Комиссариаты К[А]ССР: Внутренних Дел (без управления почт и телеграфов), Юстиции, Просвещения, Здравоохранения, Социального Обеспечения и Земледелия автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. Всеми необходимыми финансами и техническими средствами Автономная К[А]ССР снабжается из средств РСФСР. Иностранные дела и внешняя торговля остаются целиком в ведении центральных органов РСФСР. До созыва Съезда Советов К[А]ССР вся полнота власти Автономной К[А]ССР в границах, указанных в настоящем положении, принадлежит Революционному Комитету К[А]ССР. Временно впредь до окончательной организации центральных органов Киргизской Республики, могущих воспринять руководство Акмолинской и Семипалатинской губерниями, последние продолжают оставаться в ведении Сибирского Революционного Комитета. Для проведения единой политики в Киргизских областях, временно остающихся в составе Сибири и Туркестана, вводятся в состав Сибирского Революционного комитета и Президиума Туркестанского Центрального Исполнительного Комитета уполномоченные члены Киргизского Революционного Комитета; в своей работе означенные члены Киргизского Революционного Комитета подотчетны последнему и руководятся его директивами.

Примечание. В случае разногласий, возникающих между Киргизским Революционным Комитетом, с одной стороны, Туркестанским Центральным Исполнительным Комитетом, с другой стороны, относительно мероприятий на территориях областей, имеющих отойти впоследствии к Киргизской Республике, разрешение вопроса переносится на усмотрение центральных учреждений РСФСР.

Подписал:

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. Калинин

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. Енукидзе

Август 1920 г.

Прошел I Усть-Каменогорский уездный съезд рабочих, крестьянских, красноармейских и киргизских депутатов. Вместо уездного ревкома (председатель – Н.Г. Калашников) избран уисполком.

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Фото: voxpopuli.kz

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