Аким Нур-Султана призвал жителей не терять бдительности после снятия карантина

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал жителей не терять бдительности после снятия карантина, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Мы смоделировали возможные варианты развития эпидситуации после снятия карантина. Прогноз может быть неблагоприятным. С учетом сезона ОРВИ традиционно возрастет нагрузка на медорганизации. Уже сейчас ведем подготовительные работы – в медучреждения поступило дополнительное медобрудование: свыше 600 флуометров, почти 500 кислородных концентраторов, 500 спецкроватей, аппараты искусственной вентиляции легких и КТ. Ожидается очередная поставка карет скорой медпомощи. За две недели в город было доставлено свыше 110 т медикаментов. Данные работы проводим на системной основе. В случае необходимости койко-места будут вновь развернуты во всех 16 инфекционных стационарах.

Спортивные сооружения и ряд других объектов также готовы к одновременному развертыванию койко-мест. Горожанам нельзя терять бдительность, как это было после первого карантина. Игнорирование саннорм привело к негативным последствиям. Тогда врачи и медорганизации работали на пределе своих возможностей. И только карантинные меры – а это соблюдение горожанами строгих саннорм – позволили стабилизировать ситуацию. Загруженность койко-мест инфекционных стационаров с начала июля снизилась с 99% до 18,5%. Из 16 стационаров пять стационаров закрыли – из них выписались все пациенты.

Количество вызовов скорой медпомощи по вопросам КВИ снизилось почти в 9,5 раза – с 500 в сутки до 53. Количество больных с пневмонией в стационарах снизилось в шесть раз. Детские городские больницы № 1 и 2 с начала августа начали работать в своем прежнем режиме. С завтрашнего дня поликлиники города также возобновят плановые приемы. Но говорить о том, что риск заражения снят, категорически нельзя. Нужно сделать все, чтобы инфекция не переступила порог вашего дома», – написал Кульгинов в понедельник в Instagram.