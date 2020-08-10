В Беларуси задержаны 3 тыс. человек, десятки ранены

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Алматы. 10 августа. КазТАГ — В Беларуси задержаны 3 тыс. человек, десятки ранены, в отношении участников протестов возбуждены уголовные дела, сообщают зарубежные СМИ.

«Полиция Беларуси задержала 3 тыс. человек за участие в несанкционированных митингах после выборов в воскресенье, сообщило министерство внутренних дел. В сообщении министерства говорится, что 1 тыс. человек были задержаны в Минске, а остальные — в других частях страны. Как сообщается, протестующие в Минске жгли факелы, строили баррикады, разбрасывали гвозди и штыри на дорогах и бросали в милицию предметы, в том числе брусчатку. В ходе столкновений в столице пострадали 50 мирных жителей и 39 полицейских», — говорится в сообщении агентства France Press.

При этом МВД Беларуси заявило, что «некоторые из граждан, доставленных в медицинские учреждения страны, были в состоянии алкогольного опьянения, против преступников не применялось боевое оружие, погибших нет».

В свою очередь, известная правозащитная организация «Весна» заявила, что одного участника акции протеста насмерть сбила полицейская машина.

По информации Deutsche Welle, следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против участников митингов. Задержанные обвиняются в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции, сообщил глава СК Беларуси Иван Носкевич. По его словам, протестующие использовали для действий против силовиков мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости. В случае признания их вины им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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«В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий», — заявил Носкевич.

Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, на президентских выборах в Беларуси Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, в Минске и других городах проходят массовые протесты.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси.

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