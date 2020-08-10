Алматы. 10 августа. КазТАГ — Цены на сырую нефть достигли рекордного уровня, поскольку Ирак пообещал ограничить добычу, сообщает Nairametrics.

«Цены на нефть резко выросли в первую торговую сессию недели, поскольку Ирак, ведущий член ОПЕК, сообщил, что сократит добычу нефти. Кроме того, президент США Дональд Трамп принял меры по предоставлению экономической помощи американцам, пострадавшим от пандемии COVID-19, тем самым возродив надежды трейдеров сырой нефтью на восстановление спроса на энергию», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Ирак, второй по величине член ОПЕК (с точки зрения производственных мощностей), сообщил, что он увеличит сокращение добычи, чтобы компенсировать невыполнение соглашения об ограничении добычи сырой нефти, заключенного в апреле 2020 года.

По мнению главного стратега по глобальному рынку в AxiCorp Стивена Иннеса, нефть остается в относительно узком ценовом диапазоне, а потенциал роста ограничивается опасениями по поводу темпов восстановления экономики после COVID-19 и роста предложения со стороны ОПЕК + и США.

«В выходные торговля на нефтяных рынках была не очень активной в связи с эскалацией напряженности между США и Китаем. Хотя цены несколько поднялись на фоне изменения ситуации с занятостью в США, они опять снизились из-за геополитической ситуации. Тем не менее, после совместного заявления Саудовской Аравии и Ирака о своем намерении полностью выполнить обязательства ОПЕК+ по сокращению добычи, цены на сырую нефть снова стали постепенно повышаться», — отмечается в публикации.