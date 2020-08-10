На $50 млрд сократили свои активы пять крупнейших нефтяных компаний

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Алматы. 10 августа. КазТАГ — На $50 млрд сократили свои активы пять крупнейших нефтяных компаний, сообщает Nairametrics.

«Пять крупных нефтяных компаний (включая Exxon Mobil и British Petroleum) сократили свои активы на $50 млрд во втором квартале 2020 года. Они также снизили темпы добычи нефти, поскольку из-за пандемии COVID-19 спрос на энергоносители снизился. Таким образом, снижение стоимости активов и сокращение добычи сырой нефти этими крупнейшими нефтяными компаниями показали глубину ущерба, который пандемия COVID-19 нанесла мировому энергетическому сектору во втором квартале 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что снижение спроса на энергию в какой-то момент с начала пандемии достигло 30% и все еще остается ниже уровня, предшествующего пандемии.

Руководители некоторых из этих компаний заявили, что они приняли меры жесткой экономии, потому что ожидают, что спрос будет продолжать снижаться.

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