Экс-аким Шымкента стал замакима Туркестанской области

Туркестан. 10 августа. КазТАГ — Занимавший с февраля 2008 года по апрель 2012 года пост акима Шымкента Арман Жетписбай стал заместителем акима Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима области.

«Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев представил своего нового первого заместителя. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и распоряжением главы региона на должность назначен Жетписбай Арман Шарипбаевич», — говорится в сообщении в понедельник.

Арман Жетписбай с 2003 по 2018 годы работал председателем правления АО «Корпорация ARNA», директором ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік», заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом Шымкента, председателем наблюдательного совета ТОО «ARNA Petroleum», управляющим директором АО «Казатомпром», председателем правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

До нового назначения с 2018 года по настоящее время Жетписбай занимал должности генерального директора – первого заместителя председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction», генерального директора корпоративного фонда «компания по строительству объектов».