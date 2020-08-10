Данные экзит-полов: Лукашенко набрал около 80%; в Минске и других городах проходят протесты

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Алматы. 10 августа. КазТАГ – По данным экзит-полов, на президентских выборах в Беларуси Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, в Минске и других городах проходят массовые протесты, сообщают зарубежные СМИ.

«Вопреки разговорам о том, что президент проиграет выборы, по данным официальных экзит-полов, он (Лукашенко – КазТАГ) набрал 82% голосов, (кандидат в президенты Светлана – КазТАГ) Тихановская – 7%», — сообщает британская газета Express.

При этом отмечается, что на фоне несогласия с результатами выборов в Минске начались массовые акции протеста, которые привели к столкновениям с полицией. Около 2 тыс. человек были задержаны.

В свою очередь ВВС сообщает, что, по данным платформы «Голос», созданной для альтернативного подсчета голосов, более 80% ее пользователей проголосовали за Тихановскую.

По информации издания, многотысячные протесты проходят не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Полиция применяет против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Тем временем, по данным белорусского новостного сайта МБК, самолет Лукашенко сегодня утром вылетел из страны.

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