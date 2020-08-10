Т92 млрд просят на четыре года на сохранение и развитие лесных ресурсов и животного мира

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Более Т92 млн хотят потратить за четыре года в Казахстане на сохранение и развитие лесных ресурсов и животного мира, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» (в тысячах тенге – КазТАГ): 2019 – 22 727 488, 2020 – 23 257 086, 2021 – 23 061 655, 2022 – 23 076 679», — говорится в проекте бюджетной программы министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) Казахстана.

Целью программы названо «сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда».

В документе указано, что минэкологии наметило выполнение следующих задач:

1) Площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства (с нарастающим итогом), составит: в 2020 году – 1716 тыс. га; в 2021 году – 1721 тыс. га, в 2022 году – 1726 тыс. га;

2) Прирост численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, %, в том числе: сайгак: в 2020 году – 15%, в 2021 году – 15%, в 2022 году – 15%; тугайный благородный олень: в 2020 году – 0,7%, в 2021 году – 0,7%, в 2022 году – 0,7%; кулан: в 2020 году – 0,9%, в 2021 году – 0,9%, в 2022 году – 0,9%; джейран: в 2020 году – 0,5%, в 2021 году – 0,5%, в 2021 году – 0,5%; в 2022 году – 0,5%; архар: в 2020 году – 1,4%, в 2021 году – 1,4%, в 2022 году – 1,4%;

3) Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных: ценных видов, являющихся объектами рыболовства: в 2020 году – 52 единицы, в 2021 году – 52 единицы, в 2022 году – 52 единицы; редких и находящихся под угрозой исчезновения видов: в 2020 году – 18 единиц, в 2021 году – 18 единиц, в 2022 году – 18 единиц.

«Основные расходы по бюджетной программе направлены на охрану, защиту, воспроизводство и рациональное использование лесов, животного мира и объектов государственного природно-заповедного фонда, организацию экологического туризма на территории особо охраняемых природных территорий», — сказано в обосновании к проекту бюджетной программы.

Проект бюджетной программы содержит пять подпрограмм: «Обеспечение сохранения объектов природно-заповедного фонда», «Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов», «Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира», «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги Астана-Щучинск на участках Шортанды-Щучинск», «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций в области лесного хозяйства и животного мира».