Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана с 11 по 13 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В первую половину недели южный циклон сохранит свое влияние на Казахстан. На большей части республики ожидаются дожди c грозами, на севере и северо-западе местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. На севере понижение температуры воздуха ночью до +7+15, днем до +15+20», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.