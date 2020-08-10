Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана с 11 по 13 августа

Новости 93 0

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана с 11 по 13 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В первую половину недели южный циклон сохранит свое влияние на Казахстан. На большей части республики ожидаются дожди c грозами, на севере и северо-западе местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. На севере понижение температуры воздуха ночью до +7+15, днем до +15+20», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Похожие материалы:

  1. Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в пятницу
  2. Сильные дожди ожидаются на северо-западе Казахстана с 6 по 8 августа
  3. В западной и восточной частях Казахстана ожидаются сильные дожди с 4 по 6 августа
  4. Дожди с грозами ожидаются местами лишь на западе и юго-востоке Казахстана во вторник
  5. Дожди с грозами ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...