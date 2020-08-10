Адмресурс Лукашенко пока сильнее майдана 10.08.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 124 0 Политолог Максим Казначеев о политтехнологических новинках на последних выборах президента Беларуси Похожие материалы: Люди с ограниченными возможностями могут не носить маски – минздрав РК Данные экзит-полов: Лукашенко набрал около 80%; в Минске и других городах проходят протесты Война Миров. Лукашенко и все-все-все Вакцинацию от гриппа нужно проводить, не смотря ни на что – Бекшин Задержанный вице-министр Абишев пока не освобожден от должности — Цой