Только половина британцев намерены вакцинироваться от коронавируса

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Только 53% намерены сделать прививку от коронавируса, когда появится вакцина, сообщает информационное агентство Anadolu.

«Недавно проведенный опрос показал, что всего 53% британцев заявили, что точно или скорее всего сделают прививку от коронавируса. 16% опрошенных заявили, что они точно не будут вакцинироваться, либо это маловероятно. Это каждый шестой британец. 22% молодых людей в возрасте от 16 до 34 лет заявили, что не будут вакцинироваться. Это в два раза больше, чем среди людей в возрасте от 55 до 75 лет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что среди тех, кто сказал, что не будет вакцинироваться, 34% считали, что правительство использует коронавирус для контроля над населением, а 36% считали, что проблема пандемии сильно преувеличена, маски вредны для здоровья.

Опрос был проведен социологами Ipsos Mori и исследователями из Королевского колледжа Лондона (KCL), были опрошены 2237 человек в возрасте от 16 до 75 лет.