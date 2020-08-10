Движение частично перекроют на улице Кенесары в Нур-Султане до 28 августа

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Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ — Движение частично перекроют на улице Кенесары в Нур-Султане до 28 августа, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«Дорожно-строительные работы в рамках среднего ремонта ведутся по улице Кенесары на участке от проспекта Сарыарка до улицы Кумисбекова. В этой связи с 10 по 28 августа планируется частичное перекрытие движения», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В управлении транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что «жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города».

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