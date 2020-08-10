Токаев поручил подготовить учебник и хрестоматию «Абаеведение»

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ — Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию «Абаеведение», заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан».

«В настоящее время в стране функционирует несколько научных центров, занимающихся абаеведением. Предлагаю систематизировать их работу и консолидировать эти центры вокруг Академии Абая, созданной в нашей столице. Академия может выступить в качестве научного координатора работы всех исследовательских учреждений. В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса «Абаеведение» как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин. Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию «Абаеведение», — говорится в статье Токаева «Абай – духовный реформатор», опубликованном в понедельник.

Кроме того, как отметил президент, «предстоит также всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая о «совершенном человеке».

«Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа. Каждый гражданин нашей страны должен гордиться Абаем! Поздравляю всех граждан с юбилеем великого сына казахского народа!» — резюмировал Токаев.

Ранее сообщалось, что 175-летие великого казахского поэта Абая Кунанбаева отмечают

в Казахстане.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.

Напомним, 5 августа сообщалось, что День рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева – 10 августа – официально стал праздничной датой в Казахстане.

О том, что День рождения Абая готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане, МИА КазТАГ сообщало еще 26 июня.