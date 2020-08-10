Мы не смогли полностью избавиться от «пяти врагов», упомянутых Абаем – Токаев

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ — Мы не смогли полностью избавиться от «пяти врагов», упомянутых великим казахским поэтом Абаем Кунанбаевым, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан».

«В следующем году мы отметим 30-летие Независимости Казахстана, однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал великий мыслитель. К сожалению, мы не смогли полностью избавиться от «пяти врагов», упомянутых Абаем. Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду», — говорится в статье Токаева «Абай – духовный реформатор», опубликованном в понедельник.

Абай же, как напомнил глава государства, «призывал жить не от праздника к празднику, а приучаться к труду, расти духовно».

«Назидания Абая актуальны, злободневны и по сей день. Именно поэтому мы не перестаем восхищаться глубиной его мыслей, умением предвидеть вызовы будущего времени», — отметил президент.

Токаев подчеркнул, что «учение Абая актуально по целому ряду направлений».

«Прежде всего это овладение знаниями. Мы сможем занять достойное место в мире только благодаря знаниям. Современное образование открывает путь к формированию интеллектуальной нации. Во-вторых, вопрос воспитания. Необходимо дать правильное жизненное направление молодому поколению. Нужно всегда помнить о заповеди великого мыслителя: «Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать как можно больше». В-третьих, освоение новых профессий. Поэт мечтал, чтобы каждый казах стал мастером своего дела. Это особенно важно в быстро меняющемся, конкурентном мире. Хаким Абай говорил: «Богатство со временем иссякает, а умение нет». Мы должны в корне изменить наше отношение к работе и развитию новых навыков. Ключ к богатству и счастью – в любимой профессии. В-четвертых, проблема солидарности. Абай всегда ставил единство и благополучие общества превыше всего. Он призывал народ к солидарности, говоря, что «если казахи не будут видеть друг в друге друзей, то все напрасно», — перечислил он.

Глава государства напомнил, что Казахстан «переживает очень сложный период, который требует от нас взаимной поддержки, согласия и еще большего единения».

«Абай упорно призывал к этому, поэтому обращение к его творчеству в такой сложный этап нашей истории совершенно уместно. Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день», — подчеркнул Токаев.

Он отметил, что «размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям – эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны».

«Новый этап возрождения национального самосознания и его адаптации к грядущим глобальным переменам в условиях Независимости стал общенациональным приоритетом для нашего государства. Абай призывал быть выше собственных интересов, использовать опыт и знания для процветания нации. Такое понимание прогресса имеет непреходящее значение и для всего человечества. Для нас Абай – это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия», — сказал глава государства.

По его словам, Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации – «в этом его величие».

«Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скрепляющей многие поколения в поисках национального кода как основы развития нации», — считает Токаев.

Ранее сообщалось, что 175-летие великого казахского поэта Абая Кунанбаева отмечают

в Казахстане.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.