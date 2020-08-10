«Мы не смогли полностью избавиться от «пяти врагов», упомянутых Абаем». «Экономическая модель Алматы очень проста – это город, в котором тратят деньги». «Наше государство платит пени и штрафы Всемирному банку в размере 458 долларов в день»

Сетевой Казахстан 10 августа 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан — «Абай – духовный реформатор» — 10 августа исполнилось 175 лет со дня рождения великого поэта, мыслителя Абая КУНАНБАЙУЛЫ. Четверть века назад по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 150-летие Абая. Нынешний юбилей – продолжение этой замечательной традиции. В следующем году мы отметим 30-летие Независимости Казахстана. Однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал великий мыслитель. К сожалению, мы не смогли полностью избавиться от «пяти врагов», упомянутых Абаем. Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду.

PLATON . ASIA . «Не читал, но осуждаю Или О «бедном» Абае замолвите слово» — В последнее время наметилось некое противостояние вокруг имени и творчества Абая КУНАНБАЕВА. Одни предлагают новое прочтение великого просветителя, другие отрицают его величие, третьи и вовсе уверены, что нужно оставить все, как есть и не прикасаться к классике. Коротко говоря, очередной внеочередной повод для виртуальных баталий и внутреннего раздора, как будто других не хватает. Но что на самом деле лежит за этим конфликтом и почему разгорелся этот спор? Это становится наиболее актуально – в первый День Абая, учрежденный на днях.

IA — CENTR . RU . «Каиргали Конеев: Кодекс РК о здоровье и зарегулированная медицина» — Дискуссии вокруг Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» в казахстанском обществе идут уже больше десяти лет. Однако сам процесс его принятия занял совсем немного времени: неполных два месяца. 7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал новый кодекс. Еще 17 июня кандидат медицинских наук, врач-невролог, общественный деятель Каиргали КОНЕЕВ прокомментировал ряд статей данного документа, которые, по его мнению, создают коррупционные риски. С Каиргали Исмагуловичем Ia-centr.ru обсудил не только проблемы долгожданного в Казахстане документа, но и особенности системы здравоохранения в стране.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Экономика Алматы: задачи, которые никто не решает» — Экономическая модель Алматы очень проста – это город, в котором тратят деньги, заработанные по всей стране. Алматы дает возможность не просто потратить деньги, но и получить от этого удовольствие, максимально удовлетворить свои потребности. Без этого модель не работает. Надо сказать, что это очень удачная экономическая модель, обеспечивающая городу более высокие темпы экономического роста, чем в целом по всей стране. Если с 2006 г. по 2019 г. среднегодовые темпы роста ВВП Казахстана составляли 4,8%, то ВРП г. Алматы в этот же период росло в среднем на 7% в год.

365 INFO . KZ . «Инфляция вырастет, доллар подорожает, зарплаты снизятся — прогнозы экспертов до конца 2020» — До конца года снизятся не только номинальная зарплата, но и общие реальные доходы населения, утверждают аналитики Центра исследований прикладной экономики (AERC) в очередном ежеквартальном обзоре экономики Казахстана. Как следствие, сократятся потребительские расходы домашних хозяйств. Ранее прогнозы были более оптимистичными, но из-за нового карантина их пересмотрели.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Овчинка стоит выделки» — Новый амбициозный проект Минсельхоза РК в овцеводстве обещает стране занятость, переработку, развитие смежных отраслей и перспективы экспорта. Хотя сельское хозяйство Казахстана и развивается бурными темпами, перед страной стоит множество задач по его реформированию, импортозамещению, обеспечению техникой, высокими технологиями и достижению продовольственной безопасности. МСХ Казахстана ищет способы сбалансировать аграрный сектор, сделать его драйвером экономического развития и повысить социальные стандарты в сельской местности, для чего приказом министра СХ Сапархана ОМАРОВА был принят перечень новых мер поддержки аграриев.

CARAVAN . KZ . «Кредит на цифровизацию школ: деньги не потратили, государство ежедневно платит 458 $ штрафа» — Похоже, что в министерстве образования и науки назревает очередной скандал. Известный мажилисмен Азат ПЕРУАШЕВ выявил интересные факты по цифровизации сельских школ, он отправил в ведомство соответствующий запрос. В 2018 году минобразования на развитие информатизации взяло кредит во Всемирном банке в размере 67 миллионов долларов США (24 миллиарда 120 миллионов тенге). Но деньги почему-то находятся в резерве. А наше государство платит пени и штрафы Всемирному банку в размере 458 долларов в день, что в совокупности за год составляет 150 тысяч долларов США! Но и это еще не всё. Намедни чиновники из МОН запросили у правительства еще около 74 миллиардов тенге на закупку компьютеров сельским школам.

«Чиновникам нужна жёсткая встряска: где правительству надо искать деньги в первую очередь» — Правительство Казахстана озадачено проблемой: как сводить баланс бюджета? Пока действия министров похожи на лихорадочные размахивания руками утопающего, когда он пытается ухватиться хоть за что-нибудь. В принципе, у бизнеса уже есть готовые рецепты, что надо делать и почему. Есть отдельная дисциплина в бизнес-администрировании – кризис-менеджмент, которая разбирает причины кризисов, меры противодействия и выходы из него. Попробуем наложить одну из матриц на действия правительства.

KP . KZ . «Не переживай, будь счастлив…» — Именно так, в духе припева знаменитой песни Бобби МакФеррина «Don’t Worry, Be Happy» чиновники предложили жить казахстанцам, озаботившись количеством негатива в СМИ и соцсетях — на сей раз по коронавирусной тематике. Ни для кого не секрет, что чиновники всегда озабочены непоколебимостью своего авторитета. Подтверждение тому — баснословные траты на невнятные имиджевые проекты. Отсюда — болезненное отношение к собственному образу, рисуемому журналистами, блогерами и любителями обсудить актуальные новости на кухне.

AZATTYQ . ORG . «Диагноз: «разруха». Казахстанское здравоохранение и пандемия» — Через месяц после призыва президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА наказать виновных в коронавирусном кризисе — в стране на пике эпидемии не оказалось нужных лекарств, реагентов для тестов на COVID-19, не хватило мест в больницах — задержали одного бывшего вице-министра здравоохранения, два топ-менеджера связанных с Минздравом структур написали заявления об увольнении. Изменилось ли что-то в системе?

«Медицинский недосмотр, или Сюрпризы приложения DamuMed» — Мобильное приложение позволило обнаружить, что в Казахстане некоторые медицинские учреждения отчитывались о неоказанных услугах, но получали реальные деньги за фиктивный прием пациентов. Количество таких приписок, судя по сообщениям пациентов, возросло во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Минздраве признают, что за шесть месяцев были зафиксированы тысячи фиктивных услуг на сумму почти 75,5 миллиона тенге.

««Дулат Агадил — батыр из народа». Поминки при полицейском усилении в Талапкере» — В селе Талапкер под казахстанской столицей 8 августа почтили память активиста Дулата АГАДИЛА. Его не стало в феврале. Критик властей погиб в стенах следственного изолятора, по официальной версии, от сердечной недостаточности. На поминальный обед в дом семьи Агадила прибыли около 200 человек из разных регионов страны. Еще десятки приехать не смогли — их подвергли арестам в канун траурного мероприятия.

TIME . KZ . «Собчак, вакцина, маски» — Председатель правления АО “СК-Фармация” Ерхат ИСКАЛИЕВ рассказал о наделавшей немало шума в соцсетях его фотографии с Ксенией СОБЧАК, своей заработной плате, а также о закупе лекарств против коронавируса. Случилось это в пятницу на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

«Газифицируйся!» — Отравления угарным газом со смертельным исходом, ухудшение экологической обстановки — таковы последствия неисправного печного отопления в частном секторе Алматы. И при этом 2806 жилых домов до сих пор не подключены к системе газоснабжения.

«Свободу — на жилплощадь» — Житель столицы пять дней избивал чужого ребенка и, чтобы не сесть в тюрьму, был вынужден подарить семье девочки квартиру.

EXPRESS — K . KZ . «Похороны умерших от пневмонии могут спровоцировать новые заражения» — Директор Таразского ТОО «Ритуальные услуги» Кадырхан АБДУЛЛАЕВ обратился к акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву в надежде получить разъяснения по вопросам захоронения умерших от пневмонии. «Министерство здравоохранения приняло решение приравнять пневмонию неуточненной этиологии к коронавирусной инфекции, – сказано в обращении. – В связи с этим возникает вопрос: каким образом производить захоронения умерших, у которых в качестве причины смерти указана «пневмония неуточненной этиологии»: хоронить их по утвержденному правительством алгоритму или в обычном порядке?».

«Детства моего хищные глазенки» — Школьные годы чудесные отнюдь не для всех учеников. К сожалению, в образовательных учреждениях буллинг не является редким явлением. Жертвы школьной травли впадают в депрессию, у них развиваются нервные расстройства, в особо критических ситуациях они решаются на суицид.

KAPITAL . KZ . «Заменит ли искусственный интеллект бухгалтера» — Профессия бухгалтера всегда находилась в списке самых востребованных не только в Казахстане, но и в мире. И это объяснимо, потому что ни одно частное или государственное предприятие не может осуществлять свою деятельность без бухгалтерского учета. Принято считать, что пока существуют экономические отношения, специалисты в этой сфере не переведутся. О том, какие изменения на сегодняшний день претерпевает данная профессия, в каких сферах на нее наибольший спрос и что ее ожидает в обозримом будущем, в интервью рассказал основатель компании по обучению бухгалтеров и финансистов BАcademy, обладатель сертификатов ДипИФР и АССА Бакыт ШАМЫРКАНОВ.

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