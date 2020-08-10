Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд лиц орденами за заслуги в пропаганде наследия Абая, сообщает Акорда.

«Постановляю: За значительный вклад в укрепление дружественных отношений между государствами, заслуги в пропаганде наследия Абая Кунанбайулы наградить: орденом «Достық» II степени — преподавателя центра иностранных языков Федерального университета Флуминенсе, Федеративная Республика Бразилия Америко Эдельсио, директора департамента Министерства вакуфов, Арабская Республика Египет Ганема Халеда Ас-Саида, писателя (Турецкая Республика) Кибара Зафера, литературного редактора (Федеративная Республика Германия) Кошута Леонарда, управляющего директора департамента Издательства Кембриджского университета (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Манн Джейн, писателя (Китайская Народная Республика) Мәжит Ақбар, вице-президента Академии русской литературы (Российская Федерация) Георгия Пряхина, профессора Мадридского университета «Комплутенсе» (Королевство Испания) Пуиг Марию Санчес, преподавателя Академии государственного управления (Республика Армения) Хачатрян Шушан, старшего переводчика ассоциации переводчиков (Китайская Народная Республика) Хуанчжана Ха, писателя (Исламская Республика Иран) Шатқам Қажымұхамет. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее сообщалось, что 175-летие великого казахского поэта Абая Кунанбаева отмечают в Казахстане.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.

Напомним, 5 августа сообщалось, что День рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева – 10 августа – официально стал праздничной датой в Казахстане.

О том, что День рождения Абая готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане, МИА КазТАГ сообщало еще 26 июня.

Позже Токаев отметил, что ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград.