Рост заболеваемости COVID-19 в РК остановлен, критическая ситуация миновала – минздрав

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Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане остановлен, критическая ситуация миновала, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов.

«В настоящее время рост распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан остановлен, ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что следующим этапом по борьбе с коронавирусом является дальнейшее снижение заболеваемости и смертности «не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов».

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