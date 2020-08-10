Рост заболеваемости COVID-19 в РК остановлен, критическая ситуация миновала – минздрав

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане остановлен, критическая ситуация миновала, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов.

«В настоящее время рост распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан остановлен, ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что следующим этапом по борьбе с коронавирусом является дальнейшее снижение заболеваемости и смертности «не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов».