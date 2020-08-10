Цена на золото может подняться до $4 тыс. за унцию – аналитики

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Алматы. 10 августа. КазТАГ — По мнению аналитиков цена на золото может подняться до $4 тыс. в ближайшие три года, сообщает CNBC.

«Аналитики полагают, что цена на золото может подняться до $4 тыс. за унцию в ближайшие три года, при этом на цену могут повлиять такие факторы, как разработка вакцины от коронавируса и ноябрьские выборы в США. Инвесторы предпочитают вкладываться в золото как в безопасный актив, поскольку пандемия не показывает признаков ослабления. На прошлой неделе цены на золото впервые превысили $2 тыс. за унцию», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более мягкая денежно-кредитная политика как правило делает золото более привлекательным активом для инвесторов, поскольку, когда реальная доходность по ценным бумагам снижается, цены на золото растут.

Аналитики считают, что в зависимости от того, как пройдут выборы в США, цены на золото могут отреагировать соответствующим образом.

«По данным исследовательского центра Third Bridge Group из Нью-Йорка, после выборов цены на золото могут упасть ниже отметки $1600», — говорится в публикации.

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При этом издание напоминает, что на президентских выборах 2016 года, после неожиданной победы Трампа над демократом Хиллари Клинтон, инвесторы обратились к золоту как к безопасному активу, что привело к повышению цен на него почти на 5%.

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