Беларусь. Карма засидевшегося правителя 10.08.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 111 0 Казбек Бейсебаев о том, как политический лидер «выпадает» из реальности Похожие материалы: Аккредитация международных наблюдателей за выборами в сенат завершилась в Казахстане Прибытие трех бортов с лекарствами из России и Беларуси ожидается в Нур-Султане Зачем нам такой Совет безопасности? Данные экзит-полов: Лукашенко набрал около 80%; в Минске и других городах проходят протесты Адмресурс Лукашенко пока сильнее майдана