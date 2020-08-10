Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко и переизбранием на пост президента Республики Беларусь», — говорится в сообщении в понедельник.

Поздравление глава государства направил в виде телеграммы.

«Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в телеграмме.

Также сообщается, что Токаев высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.

«Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания», — резюмируется в сообщении.