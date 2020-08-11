Более Т500 млрд доходов недополучил за семь месяцев бюджет Казахстана – минфин

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Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более Т500 млрд доходов недополучил за семь месяцев бюджет Казахстана, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Исполнение доходов республиканского бюджета составило 83%. Из запланированных Т3,3 трлн исполнено Т2,7 трлн. Неисполнение плана по доходам составило Т544 млрд. Основные суммы неисполнения приходится на НДС и корпоративный подоходный налог (КПН)», — сказал Жамаубаев на заседании правительства Казахстана во вторник.

По его словам, на неисполнение КПН повлиял ряд факторов: падение цен по основным экспортным позициям в среднем на 16%, приведшее к снижению поступлений налогов от крупных налогоплательщиков в горнорудном секторе на Т120 млрд, снижение сумм заявленных авансовых платежей по 830 крупным налогоплательщикам по сравнению с семью месяцами прошлого года на Т184 млрд, уменьшение поступлений от банков второго уровня на Т30 млрд.

Основные причины неисполнения плана по НДС: рост возврата НДС на 84% или Т218 млрд в связи со значительным переходящим дебетовым остатком 2019 года, уменьшением оборотов по реализации на 12%.

«Основное уменьшение приходится на горнодобывающую промышленность, где обороты упали на 34% или Т3,5 трлн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Падение деловой активности из-за введения карантина порядка 19,3 тыс. налогоплательщиков снизили платежи на Т187 млрд. Снизился товарооборот Казахстана на 9%, в том числе, в июне – на 26%, и количество транспорта, вывозящего импорт из Китая – на 17%», — сказал Жамаубаев.

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