«На рубеже в 100 тысяч заболевших коронавирус в Казахстане был остановлен». «В основе бунтов лежит не бедность, а отсутствие справедливости». «Выбор очень жесткий: либо реформа, либо революция». «Преобладание мужчин в руководстве не спасло нашу страну от кризиса»

Сетевой Казахстан 11 августа 2020г.

EXPRESS — K . KZ . «На рубеже в 100 тысяч заболевших коронавирус в Казахстане был остановлен» — Отныне вместо министра здравоохранения и вице-министров на эшафот перед журналистами каждый понедельник будет подниматься официальный представитель Минздрава Багдат КОЖАХМЕТОВ. Алексей ЦОЙ и его замы демонстрировали чудеса самообладания, ровным голосом отвечая на острые, а иногда и бесцеремонные вопросы представителей СМИ, но, видимо, всему есть предел. Закрыв грудью начальство, Багдат Кожахметов стоически выдержал все «наезды» и даже поблагодарил журналистов за то, что держат Минздрав, как он выразился, «в активном напряжении» — В настоящее время рост распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан остановлен, – обрадовал соотечествеников Багдат Кожахметов.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: В основе бунтов лежит не бедность, а отсутствие справедливости» — Известный политолог рассказал Арманжану БАЙТАСОВУ об острых социально-политических вопросах, которые возникают сегодня не только в Казахстане, но и на всем пространстве СНГ — Рост протестных настроений мы также видим в стране. Covid-19 стал главным оппозиционером власти. Недовольство населения правительством и так уже было заметным, оно росло все последние годы, но коронавирус полностью сдернул все шторы с этих потемкинских деревень. Все скелеты вывалились наружу. Пандемия продемонстрировала, что на протяжении 30 лет мы строили фейковую экономику, фейковую систему управления, которая абсолютно не базируются на антикризисном менеджменте. И главное, люди увидели, что государство абсолютно не заинтересовано их спасать. Уровень доверия к этой системе падает.

EXCLUSIVE . KZ . «Азиза Шужеева: «Преобладание мужчин в руководстве не спасло нашу страну от кризиса»» — Небольшой, но характерный скандал разразился на прошедшем заседании Комитета корпоративных секретарей Национального Совета по корпоративному управлению. Главной темой обсуждения стала необходимость предусмотреть в обновляемом Кодексе корпоративного управления квотирование женщин в составах советов директоров и наблюдательных советов. Однако представители Всемирного банка заблокировали эту поправку. Причины такого странного решения объяснила Азиза ШУЖЕЕВА, заместитель председателя Альянса женских сил.

CAMONITOR .KZ . «Казахстан на пороге матриархата? Мужчины деградируют, женщины наступают…» — Феминизм предполагает борьбу женщин за свои права. Но современный Казахстан – это особый случай: здесь «сильная» половина сама сдает свои позиции, и «слабая» просто вынуждена брать все в собственные руки. Предлагаем вниманию читателей мнение на сей счет одного из наших экспертов Рахимбека АБДРАХМАНОВА. Оно весьма любопытное, хотя, безусловно, спорное.

365 INFO . KZ . «Нарушения в работе «Казахстан Темiр Жолы» носят политический характер» — Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета опубликовал итоги госаудита в КТЖ и его дочках. Результаты поражают. Ряд материалов по выявленным нарушениям госорган направил в правоохранительные органы. Что бы это значило? Государство всерьез приняло изучать финансовые потоки квазигоссектора из-за наступления тяжелых времен? Или же на наших глазах снова разворачивается конфронтация политических групп? Политолог Данияр АШИМБАЕВ нашел объяснения происходящему.

AZATTYQ . ORG . ««Выбор очень жесткий: либо реформа, либо революция». Кордай, Шорнак, Сатпаев — что дальше?» — Когда известие о похищении и изнасиловании ребенка вызвало масштабные волнения в маленьком городке Сатпаев Карагандинской области, на официальном уровне произошедшее окрестили действиями «неуправляемой толпы» и «попыткой дестабилизации провокаторами». «Бытовыми» были объявлены случившийся практически одновременно конфликт в Шорнакском районе Туркестанской области и произошедшее в феврале кровопролитие в Кордайском районе Жамбылской области. Казахстанский политолог Дастан КАДЫРЖАНОВ рассуждает о том, какое значение имеют эти события в контексте общественно-политической жизни страны и что могут сулить ей в будущем.

LITER . KZ . ««Уят» и коронавирус: аксакалы просят казахстанцев не ходить на тои во время карантина» — Во время коронавирусного карантина старшее поколение казахстанцев оказалось в непростых условиях: им запрещено выходить из дома, они подвергаются наибольшему риску заражения. И хотя им больше всего требуется общение, они даже не могут компенсировать его нехватку с помощью онлайн-платформ вроде Zoom или WhatsApp, так как у них нет навыков их использования. При этом пожилые люди не только не унывают, но и, судя по присланным видео, хотят, чтобы младшее поколение тоже вело себя разумно. О том, что думают аксакалы Казахстана о коронавирусе, карантине и про «уят», читайте в материале…

RITMEURASIA . ORG . Виктория ПОПОВА – ««Голодомор» в Казахстане – оружие межэтнических конфликтов» — Переписывание истории, особенно наиболее болезненных ее страниц, наметившееся на постсоветском пространстве в последние десятилетия, является мощным инструментом разрушения евразийского единства, мира и согласия между населяющими СНГ народами, сеяния вражды и провокации гражданских войн. Одним из примеров может служить идея т. н. голодомора как геноцида, которая охватила, к сожалению, не только Украину, но и Казахстан. У мифа о голодоморе есть совершенно конкретные цели, методы и заказчики, а результатом его негативного влияния становится разрушение государств и межнациональный раздор.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Агросектор выдержал экзамен коронавируса» — Не последнюю роль в этом сыграла стратегия Минсельхоза РК по обеспечению продовольственной безопасности. Безопасность государства заключается не только в неприкосновенности его границ. Именно поэтому сейчас столько внимания уделяется повышению продовольственной безопасности, то есть снижению зависимости государства от поставок критически важных продуктов из-за рубежа. Какие вопросы самообеспечения важнейшими продуктами питания наблюдаются в Казахстане?

IA — CENTR . RU . «Каиргали Конеев: через фонды легче всего осваивать бюджетные деньги» — С кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом, общественным деятелем Казахстана Каиргали КОНЕЕВЫМ Артем БОРИСОВ поговорил о самых обсуждаемых пунктах нового Кодекса РК о здоровье и особенностях системы здравоохранения в стране — Если посмотреть на ФСМС трезвым взглядом, то выясняется, что по всем внешним признакам и внутреннему содержанию – это еще один государственный орган, который стал посредником между пациентом и медицинскими учреждениями, там получают большую зарплату и занимаются чем угодно, но не своей непосредственной работой. Наличие ФСМС четко классифицирует рынок. В него могут попасть только так называемые «свои», а клиники, которые пытаются быть независимыми, не имеют никаких шансов. Даже если у этой клиники будет все лучше: оборудование, сервис и специалисты, фонд будет всегда ей препятствовать.

EURASIA . EXPERT . «Казахстану важно сохранить сотрудничество с Россией на Байконуре» — 30 июля Казахстан и Россия подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» для запусков перспективной ракеты-носителя «Союз-5». При этом казахстанская сторона будет финансировать содержание наземных объектов, а российская – создание и модернизацию ракеты. Как сообщили в «Роскосмосе», проект станет знаковым для Байконура, а первый пуск запланирован уже на 2023г. Чего ожидают стороны от нового комплекса и сумеют ли уложиться в назначенные сроки строительства в условиях глобального кризиса, в интервью «Евразия.Эксперт» оценил главный редактор казахстанского журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН.

CARAVAN . KZ . «Куда инвестировать пенсионные накопления во время пандемии в Казахстане» — В условиях ковид-кризиса вопрос судьбы пенсионных накоплений встал особенно остро. Граждане опасаются, что их накопления уйдут в минус, и просят выдать им часть денег уже сейчас. Как инвестировать пенсионные деньги так, чтобы помочь людям сегодня и не оставить будущих пенсионеров с пустыми карманами в будущем, рассказал экономист, финансовый директор ТОО “Эковатт” Саян КОМБАРОВ — Золото и серебро в отличие от валюты (доллара или тенге) свободны от риска или возможности девальвации, инфляции или дефолта. На сегодня это самый надежный инструмент для инвестиций.

«Дистанционное обучение: какими катастрофическими последствиями оно грозит нашим детям» — Младшеклашки не смогут вовремя научиться дружить и отстаивать свою точку зрения, а дети из малообеспеченных семей в будущем не устроятся на хорошую работу. Такой итог дистанционного обучения прогнозируют эксперты.

INFORMBURO . KZ . «Опрос бизнесменов Алматы: 32 тысячи сотрудников сократили, 38 тысяч отправили в отпуск без содержания» — 21% опрошенных бизнесменов в Алматы не имеют средств для обслуживания своих займов. Субъектам малого и среднего бизнеса Алматы пришлось сократить более 32 тысяч сотрудников из-за карантина. Об этом сообщил директор НПП «Атамекен» по городу Алматы Нариман АБИЛЬШАИКОВ на онлайн-встрече с предпринимателями. По его словам, сотрудники НПП провели онлайн-опрос бизнесменов, в котором приняли участие более 9000 предпринимателей. Опросник состоял из 15 вопросов по четырем частям.

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