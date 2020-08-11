Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Дождь с грозой ожидается во вторник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Днем +21+23, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +20+22.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем +31+33, ночью +18+20.