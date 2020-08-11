Каждый 12-й тенге в госзакупках в Казахстане пытались использовать с нарушением

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Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Из охваченных камеральным контролем Т7,5 трлн государственных закупкок по Т647 млрд предупреждены нарушения, сообщил министр финансов (МФ) РК Ерулан Жамаубаев.

«За прошедшие семь месяцев камеральным контролем охвачено   более 1 млн процедур государственных закупок на Т7,5 трлн . По итогам проверки предупреждены нарушения на Т647 млрд», — сказал Жамаубаев на онлайн заседании правительства Казахстана, во вторник.

Таким образом, в госзакупках предупреждены нарушения по каждому 12-му тенге.

По словам министра, проведено 933 аудиторских мероприятия, которыми охвачено Т543 млрд бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на сумму Т668 млрд, устранены нарушения на Т162 млрд путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения бюджета и отражения по учету», — сказал министр финансов.

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