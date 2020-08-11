Новую госкомпанию в подчинении МИД планируют создать в Казахстане

Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Новую государственную компанию планируют создать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Создать некоммерческое акционерное общество (НАО) «Казахстанское агентство международного развития «KazAID» со 100% участием государства в его уставном капитале», — говорится в проекте постановления правительства.

KazAID планируют сделать оператором в сфере официальной помощи развитию, «основным предметом деятельности которого является содействие в оказании официальной помощи развитию, предусмотренной законодательством Республики Казахстан».

Ожидается, что права владения и пользования государственным пакетом акций KazAID будут принадлежать министерству иностранных дел.

Отметим, что с июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в Казахстане действует мораторий на создание госкомпаний, за исключением ряда случаев, в том числе случаев, когда юридическое лицо создается по поручению президента или по согласованию с ним.

«Вопрос создания НАО «Казахстанское агентство международного развития «KazAID» согласован президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. (поручение от 2 июня 2020 года №20-1508-1)», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

МИД планирует создание госкомпании не позднее середины сентября 2020 года.

«В связи с отмечаемой в 2020 году 75-й годовщиной создания ООН 21 сентября 2020 года состоится встреча высокого уровня, на которой необходимо отметить исполнение Казахстаном международных обязательств», — уточнил в пояснительной записке к проекту постановления кабмина министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.