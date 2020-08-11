На 1 августа убран урожай на 929 тыс. га, урожайность выше прошлогодней на 19% — МСХ РК

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Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 1 августа убран урожай на 929 тыс. га полей, урожайность выше прошлогодней на 19%, заявил министр сельского хозяйства (МСХ) РК Сапархан Омаров.

«На 1 августа 2020 года убран урожай на 929 тыс. га, что на 37% выше семи месяцев прошлого года», — сказал Омаров во вторник на онлайн-заседании правительства Казахстана.

По его словам, пока уборка урожая 2020 года идет в основном в южных областях: Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, а также в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

«Намолочено 1,8 млн тонн зерна. Урожайность превысила прошлогоднюю на 19%», — сказал Омаров.

Основные зерносеющие регионы Казахстана также приступили к уборке нового урожая. Убрано, по данным МСХ, 93 тыс. га или 0,8% от площади в указанных регионах.

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