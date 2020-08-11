Уровень дохода влияет на соблюдение соцдистанции во время пандемии — исследование

Алматы. 11 августа. КазТАГ — Уровень дохода влияет на способность соблюдать социальную дистанцию во время пандемии, сообщает United Press International.

«По мнению ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе, более богатые слои населения с большей вероятностью соблюдают самоизоляцию во время пандемии, чем более бедные. Для исследования ученые использовали данные о местоположении пользователей мобильных устройств в период с января по апрель 2020 года и обнаружили, что социальное дистанцирование зависит от дохода. Во время карантина число жителей самых богатых слоев населения, не выходивших из дома, было на 25 процентных пунктов больше, чем обычно, по сравнению с 10 процентными пунктами в самых бедных», — говорится в сообщении.

Исследование не смогло выявить причины такой разницы в поведении богатых и бедных, но исследователи считают, что среди более бедных слоев населения больше людей, работа которых невозможна на удаленном доступе. Исследование также показало, что пандемия сильнее затронула более бедные слои общества, в которых проживает больше людей с уже имеющимися заболеваниями, и ограничен доступ к медицинскому обслуживанию.

«В то время, как политики думают об оказании чрезвычайной помощи, им необходимо обратить особое внимание на регионы с низкими доходами, чтобы обеспечить возможность соблюдения социального дистанцирования и других мер, имеющих решающее значение для сокращения распространения этого заболевания», — сказал один из авторов исследования Майкл Спрингборн, подчеркнув, что районы с низкими доходами особенно уязвимы во время пандемии.