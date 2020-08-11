Шымкент. 11 августа. КазТАГ – Один застрелен и еще один ранен в ресторане в Шымкенте, установлены подозреваемые, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«10 августа в Шымкенте в ресторане «Гранд-Прага», расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй – доставлен в больницу. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 (убийство) и по статье 287 (незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия) УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. В ходе оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и подозреваемые лица», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как заверили полицейские, «приняты меры к их задержанию».

Ранее известный казахстанский журналист Михаил Козачков опубликовал ориентировку на подозреваемого – в документе указан Дуир Таукеев 1989 года рождения.

«В Минске беспорядки, в Бейруте беспорядки, даже в Вашингтоне стрельба! И только в Шымкенте стабильно – опять бандитская разборка, один спортсмен убит, один ранен, третий в розыске. Причем тут Дикий Арман (криминальный авторитет Арман Джумагельдиев – КазТАГ)?» — написал Козачков.

К своему посту он прикрепил фотографии, на которых запечатлен Таукеев в компании с Джумагельдиевым.