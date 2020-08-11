Типовые правила физической зарядки представил минздрав Казахстана

Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Типовые правила проведения занятия физической зарядкой представило министерство здравоохранения Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Целью занятий физической зарядки (далее – физическая зарядка) является снятие умственной усталости, восстановление сил, повышение работоспособности, сохранение и укрепление здоровья. Физическая зарядка укрепляет и развивает мышечную систему, способствует повышению сопротивляемости организма человека. В результате 10-15- минутных физических упражнений улучшаются самочувствие и настроение человека», — говорится в проекте приказа минздрава.

В документе отмечается, что «в организациях физическая зарядка проводится в начале трудового дня и способствует вхождению в работу».

В правилах использованы понятия «физическая зарядка» (комплекс физических упражнений для укрепления здоровья), «комплекс физических упражнений» (последовательность нескольких упражнений, в которых регламентируются количество подходов, повторений, пауз, частота проведения), а также «исходное положение» (положение тела, из которого начинается выполнение физического упражнения).

«Работодатели на основе правил могут разрабатывать свои комплексы упражнений, в зависимости от вида выполняемых работ, условий труда, возраста, пола коллектива», — сказано в документе.

Согласно правилам, помещения, в которых проводится физическая зарядка, должны будут постоянно поддерживаться в чистоте, а перед началом физзарядки предварительно проветриваться.

«В помещениях должно быть достаточно свободной площади. В среднем на каждого занимающегося должно приходиться не менее 1,5 кв.м свободной площади пола. Место, выбранное для занятий, должно быть безопасным. Физическая зарядка проводится в первой половине рабочего дня, продолжительность ее проведения составляет не более 10-15 минут», — указывается в проекте приказа.

Отмечается, что «комплекс упражнений следует менять каждые 12-14 дней».

«Физическая зарядка состоит из комплекса гимнастических упражнений, воздействующих на все группы мыщц тела. Комплекс упражнений для физической зарядки состоит из разминки, которая длится 2-3 минуты и основной гимнастики. Разминка может состоять из обычного потягивания, плавных наклонов и поворотов головы и туловища, ходьбы на носочках, вращательных движений рук и ног. Основная гимнастика может включать в себя такие упражнения, как наклоны (как в положении стоя, так и в положении сидя), приседания, различные вращения частями тела – головой, руками (плечами, локтями, кистями), ногами (бедрами, коленями, стопами)», — говорится в представленных правилах.

Также в документе сказано, что «нагрузку при физической зарядке увеличивают постепенно, регулируя ее путем увеличения или уменьшения числа повторений каждого из упражнений, изменения их скорости и темпа выполнения отдельных движений, введения интервалов для отдыха».

«Нагрузку на организм при физической зарядке необходимо рассчитывать соответственно возрасту, полу, состоянию здоровья и характеру трудовой деятельности занимающихся», — сказано в документе.

Минздрав также приводит два варианта комплексов упражнений по 20 в каждом, один из комплексов снабжен фотографиями.

«Исходное положение (И.П.) – стойка, ноги на ширине плеч. 1.Повернуться влево на 90 градусов, одновременно развести руки в стороны ладонями вверх. 2.Вернуться в И.П. 3. Повернуться в другую сторону. 4.Вернуться в И.П. Темп медленный. Следить за осанкой, плечи не поднимать. Упражнение общеразвивающего характера», — говорится в описании упражнения №1 одного из комплексов.