Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 12 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«12-13 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 12 августа ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

«12 августа в Акмолинской области ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 12 августа ожидается дождь, временами сильный. Временами гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 12 августа временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-100%.

«12 августа в Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Актау 12 августа ночью и утром ожидается гроза», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 70-100%.

«12 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 12 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 12 августа ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

«12 августа в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 12 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-100%.

«Днем 12 августа в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма 70-100%.

«12 августа в Костанайской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный местами 18 метров в секунду. В Костанае 12 августа ожидается ветер северо-западный, днем порывы 18 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-100%.