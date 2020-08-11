Telegram включил инструменты антицензуры в Беларуси – Павел Дуров

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Алматы. 11 августа. КазТАГ – Мессенджер Telegram включил инструменты антицензуры в Беларуси, сообщил создатель сервиса Павел Дуров.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается», — сообщил Дуров во вторник.

В Беларуси после выборов президента продолжаются акции протеста, которые жестко разгоняют силовые структуры: они применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие используют в ответ фейерверки, зафиксировано применение «коктейлей Молотова». По некоторым сообщения, чтобы подобраться к протестующим поближе, силовики пользуются каретами скорой помощи.

Известно об одном погибшем – как заявляет МВД Беларуси, у него в руках якобы сработало взрывное устройство.

Независимые Telegram-каналы страны призвали граждан к бессрочной забастовке, а два цеха Белорусского металлургического завода (БМЗ) уже объявили политическую забастовку.

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Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко по данным экзит-полов набрал более 80% голосов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

В Минске и других городах Беларуси проходят массовые протесты.

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