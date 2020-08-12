Центризбирком Казахстана представил предварительные итоги выборов в сенат

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. Центральная избирательная комиссия Казахстана представила предварительные итоги выборов в сенат, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным итогам выборов в сенат список победивших кандидатов выглядит следующим образом: Нур-Султан – Куришбаев Ахылбек Кажигулович (75%), Алматы – Макежанов Султанбек Алмасбекович (100%), Шымкент – Капбарова Айгуль Жарылкасыновна (72%).
Акмолинская область – Бекенов Нурлан Жексембаевич (самовыдвиженец, 89,5%), Алматинская область – Дюсембинов Султан Мырзабекович (самовыдвиженец, 92,63%), Карагандинская область – Ершов Сергей Михайлович («Нур Отан», 83,15%), Актюбинская область – Каниев Бауыржан Нуралиевич (самовыдвиженец, 79.89%), Атырауская область – Лукпанов Сагындык Есенгалиевич («Нур Отан», 82,69%), Западно-Казахстанская область – Рысбекова Ляззат Туякбаевна (самовыдвиженец, 70,33%), Жамбылская область – Орынбеков Бекболат Серикбекович («Нур Отан», 92,09%), Костанайская область – Карплюк Сергей Алексеевич (самовыдвиженец, 87,21%), Кызылординская область – Альназарова Акмарал Шарипбаевна («Нур Отан», 77.86%), Мангистауская область – Алдашев Суиндик Тасеменович (самовыдвиженец, 87%), Павлодарская область – Нухулы Алтынбек («Нур Отан», 81,97%), Северо-Казахстанская область – Перепечина Ольга Валентиновна («Нур Отан», 87,57%), Туркестанская область – Бектаев Али Абдикаримович («Ауыл», 91,53%), Восточно-Казахстанская область – Булавкина Ольга Александровна («Нур Отан», 93,07%).