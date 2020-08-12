Стратегически важным транспортным хабом назвала группа ADP купленный ей аэропорт Алматы

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Группа компаний ADP назвала международный аэропорт Алматы, приобретенный ее турецкой дочерней компанией TAV Airports, стратегически важным транспортным хабом.

«И еще одно важное событие первого полугодия – это завершение двух сделок по приобретению аэропортов: покупка аэропорта Алматы в Казахстане нашей турецкой дочерней компанией TAV Airports и заключение соглашения с GMR Airports. (…) Последние несколько месяцев мы вели переговоры по приобретению безусловного права собственности на этот аэропорт (международный аэропорт Алматы – КазТАГ). В 2019 году через него прошли более 6,4 млн пассажиров. Это очень стратегически важный аэропорт с точки зрения перевозок, потому что, как и через Стамбул, через этот хаб можно получить доступ к 40% планеты Земля», — сказал генеральный директор ADP Августин де Романет де Бон в ходе телефонной конференции.

При этом он отметил, что «Казахстан является драйвером экономического роста в регионе, на его долю приходится 60% ВВП Центральной Азии».

По его словам, в ходе соглашения с GMR Airports группа компаний также приобрела аэропорты в Дели и Хайдарабад в Индии и Себу на Филиппинах, и в настоящее время ведет переговоры о покупке аэропортов Ираклион, Гоа и Бхогапурам в Индии.

Ранее сообщалось, что правительство разрешило отчуждение 100% акций аэропорта Алматы дочерней структуре турецкого холдинга TAV Airports.

Напомним, в 2019 году стало известно, что крупнейший оператор аэропортов в Турции TAV Airports ведет переговоры о покупке аэропорта Алматы. 8 мая 2020 года сообщалось, что воздушную гавань в итоге продали турецкому холдингу.

Согласно списку аффилиированных лиц, опубликованных на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), компания Venus Airport Investments B.V. (зарегистрирована в Амстердаме) является единственным акционером АО «Международный аэропорт Алматы». В свою очередь Venus Airport Holdings B.V. (также находится в нидерландской юрисдикции), согласно документу, владеет, пользуется и распоряжается 10%-ной и более долей единственного акционера аэропорта. Эта компания полностью принадлежит сингапурской Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемой Тимуром Кулибаевым.

31 июля 2020 года КазТАГ сообщал, что ТОО «Алматы ЗТО», являющееся стратегическим объектом в составе АО «Международный аэропорт Алматы», решили отдать компании Joint Technologies. Как сообщалось в декабре 2018 года, ТОО «Joint Technologies» входит в структуру ТОО «Кипрос», владельцами которого являются зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев и дочь Елбасы Динара Кулибаева. Сам Кулибаев по состоянию на 2019 год являлся мажоритарным акционером Joint Technologies.