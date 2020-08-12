Мать пострадавшего после прыжка с парашютом в Актау не согласна с позицией военных

Актау. 12 августа. КазТАГ — Мать пострадавшего после прыжка с парашютом в Актау Кулжахан Жамауова не согласна с позицией военных, сообщает lada.kz.

«Полностью не согласна с позицией военных касательно произошедшего инцидента. По их словам, мой сын не реагировал на команды с земли. Только вот у военных, которые подают эти команды, должен быть мегафон, которого, естественно, у них не было. В парашюте моего сына отсутствовала одна стропа. Сам парашют все еще лежит в кабинете следователя, экспертиза еще не началась. Кто будет отвечать за здоровье сына? Почему не помогли вовремя? Полная халатность представителей власти», — заявила Жамауова.

По ее словам, после происшествия сыну нужен был аппарат гемодиализа – портативный multiFiltrate, который удалось найти в медицинских учреждениях города только спустя три дня.

«В больнице, где сейчас лежит мой сын, такого аппарата нет. Мы нашли его с трудом в одной из клиник города, однако в городе нет специалиста, который умеет работать с этим аппаратом. Дождались его только 8 августа. Сыну провели операцию, после чего подключили к аппарату. Каждый день лечения на этом аппарате стоит Т500 тыс. Никто не помогает нам из представителей власти, все оплачиваем сами при помощи друзей сына и родных», — отметила Жамауова.

Мать пострадавшего от падения с парашютом военнослужащего из Актау предоставила видеоролик, на котором запечатлен сам момент прыжка. По ее словам, видео сняли сослуживцы сына.

Напомним, 11 августа на своем сайте министерства обороны (МО) РК было размещено официальное сообщение, в котором говорилось, что 5 августа в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау у одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта; на команды, подаваемые с земли, парашютист не реагировал, запасным парашютом не воспользовался, в результате произошло жесткое приземление. В оборонном ведомстве заверили, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был оперативно доставлен медицинское учреждение Актау, а 8 августа врачи провели хирургическую операцию, но состояние военнослужащего тяжелое.