Мать пострадавшего после прыжка с парашютом в Актау не согласна с позицией военных

Новости 64 0

Актау. 12 августа. КазТАГ — Мать пострадавшего после прыжка с парашютом в Актау Кулжахан Жамауова не согласна с позицией военных, сообщает lada.kz.

«Полностью не согласна с позицией военных касательно произошедшего инцидента. По их словам, мой сын не реагировал на команды с земли. Только вот у военных, которые подают эти команды, должен быть мегафон, которого, естественно, у них не было. В парашюте моего сына отсутствовала одна стропа. Сам парашют все еще лежит в кабинете следователя, экспертиза еще не началась. Кто будет отвечать за здоровье сына? Почему не помогли вовремя? Полная халатность представителей власти», — заявила Жамауова.

По ее словам, после происшествия сыну нужен был аппарат гемодиализа – портативный multiFiltrate, который удалось найти в медицинских учреждениях города только спустя три дня.

«В больнице, где сейчас лежит мой сын, такого аппарата нет. Мы нашли его с трудом в одной из клиник города, однако в городе нет специалиста, который умеет работать с этим аппаратом. Дождались его только 8 августа. Сыну провели операцию, после чего подключили к аппарату. Каждый день лечения на этом аппарате стоит Т500 тыс. Никто не помогает нам из представителей власти, все оплачиваем сами при помощи друзей сына и родных», — отметила Жамауова.

Мать пострадавшего от падения с парашютом военнослужащего из Актау предоставила видеоролик, на котором запечатлен сам момент прыжка. По ее словам, видео сняли сослуживцы сына.

Битва при ЕНПФ – чей заказ? Битва при ЕНПФ – чей заказ?
7923

Напомним, 11 августа на своем сайте министерства обороны (МО) РК было размещено официальное сообщение, в котором говорилось, что 5 августа в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау у одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта; на команды, подаваемые с земли, парашютист не реагировал, запасным парашютом не воспользовался, в результате произошло жесткое приземление. В оборонном ведомстве заверили, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был оперативно доставлен медицинское учреждение Актау, а 8 августа врачи провели хирургическую операцию, но состояние военнослужащего тяжелое.

Похожие материалы:

  1. Отставки начальника полиции и санврача области требуют после массовых похорон в Актау
  2. Руководство пляжа в Актау привлекли к адмответственности за нарушение карантинных мер
  3. Жительница Актау попросила Токаева возобновить движение общественного транспорта
  4. Токаев поручил отправить военных медиков в Ливан для оказания помощи пострадавшим в Бейруте
  5. МВД РК начало служебное расследование после массовых похорон матери начальника полиции

Новости партнеров

Загрузка...