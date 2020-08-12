Нашу Тихановскую звали Амиржан 12.08.2020 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 144 0 Пётр Своик о том, куда нас могут привести честные выборы Похожие материалы: Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси Протесты в Беларуси продолжаются, Евросоюз призвал к диалогу и может ввести санкции «На рубеже в 100 тысяч заболевших коронавирус в Казахстане был остановлен». «В основе бунтов лежит не бедность, а отсутствие справедливости». «Выбор очень жесткий: либо реформа, либо революция». «Преобладание мужчин в руководстве не спасло нашу страну от кризиса» Беларусь. Карма засидевшегося правителя Адмресурс Лукашенко пока сильнее майдана