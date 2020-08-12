Родственники погибшей под винтом катера простили сына депутата в ЗКО

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Уральск . 12 августа. КазТАГ – Родственники погибшей под винтом катера простили сына депутата в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«Я официально признана следствием представителем потерпевшей стороны в уголовном деле. Накануне мне пришлось впервые и наедине переговорить с отцом подозреваемого (Валерий Крылов – КазТАГ). Встреча произошла по его инициативе. Не думала, что депутат произведет впечатление очень внимательного, понимающего и совестливого человека. Я сама мать и прекрасно понимаю родительские чувства. Как отец Крылов ведет себя безукоризненно. Оказалось, что он полностью смог понять наше горе, высказав искренние соболезнования и предложив посильную помощь», — рассказала сестра погибшей Людмила Ермеккалиева в среду.

По словам женщины, в результате переговоров стороны все же смогли прийти к обоюдному соглашению так как материальный и моральный вред был полностью компенсирован.

«Обладая определенной информацией, я уверена, что никакого умысла у управляющего катером подростка не было. Мы приняли извинения и договорились о том, что будет оказана максимальная помощь. В настоящее время мы написали заявление о том, что никаких претензий к семье депутата не имеем», — заключила Людмила Ермеккалиева.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело все еще находится на стадии досудебного расследования.

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Напомним, о задержании в качестве подозреваемого 17-летнего сына депутата Валерия Крылова по громкому делу рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Однако сам Валерий Крылов утверждал, что уверен в невиновности сына.

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