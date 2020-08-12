Война Миров. Битва за Беларусь

«Силовики» – ключевой бастион обороны режима Лукашенко

Символической ошибкой Александра Лукашенко стало интервью Дмитрию Гордону накануне дня голосования. Дело в том, что украинский журналист специализируется на передачах с бывшими политическими лидерами (Кравчук, Шушкевич, Горбачев, Шеварднадзе), а президент Беларуси на момент выхода «В гостях у Гордона» был действующим. Еще званый гость г-на Лукашенко в Минске имеет статус персонального врага Владимира Путина, а это уже политический просчет. Поэтому, когда коллективный Запад итоги выборов 9-го августа не признал, Кремль взял неприлично долгую паузу. Только после того, как Си Цзиньпин первым поздравил Батьку с победой, следом отреагировал Касым-Жомарт Токаев, тут и Путин прислал телеграмму.

Беларусь показывает: получить 80% голосов избирателей по версии Центризбиркома – это еще не все из того, что требуется для удержания власти. Реальная интрига белорусских выборов президента была не в количестве бюллетеней за Александра Лукашенко, а в том, как поведет себя оппозиция. Противники действующего главы государства стали собраться на митинги и акции протеста еще до официального объявления о его переизбрании. Просто потому, что с помощью выборов в белорусской системе подсчета голосов выиграть у действующего президента невозможно, и оппозиция об этом знает. Однако заранее отмобилизованные «силовики» уже ждали недовольных.

Майдан требует зацепиться за какой-нибудь логистически или символически важный объект города, после чего наращивать в нем число своих сторонников. События в Минске и других больших и средних городах Беларуси показали, что правоохранительных органы и спецслужбы РБ оказались готовы к данному сценарию. Противник у них получился настойчивый – рядом со столичным супермаркетом «Рига» оппозиционеры четыре раза собирали баррикады, – но милиция все равно все точки протеста подавила и всех митингующих из них выдавила.

«Ночь выборов была омрачена несоразмерным и неприемлемым насилием со стороны власти в отношении мирных демонстрантов», – говорится в официальном совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и комиссара по вопросам добрососедства и расширения Оливера Варгейи. Позволим себе с такой оценкой происходящего не согласиться. В белорусских городах нет ничего даже близко похожего на Жанаозен-2011. «Силовики» разгоняют протестующих максимально деликатно. Информация о погибшем участнике одного из митингов оказалась неверной: человек жив.

Все указывает на то, что, несмотря на воинственную риторику, президент Лукашенко дал своим «силовикам» и спецслужбам четкую установку «не жестить». Батьке совершенно не нужна плотная обструкция со стороны коллективного Запада, поскольку он тогда не сможет играть на противоречиях между Москвой и ее «партнерами» от Брюсселя до Вашингтона. Президент Украины Владимир Зеленский фактически встал на сторону Александра Лукашенко, призвав протестующих прекратить уличное насилие.

Тем временем у противников г-на Лукашенко стали сдавать нервы. Светлана Тихановская, еще недавно призывавшая лидера государства мирно передать ей власть, как победившей на выборах, уехала из Беларуси в Литву. Белорусские пограничники данную информацию подтверждают. Литовский МИД сообщил, что ей дали годичную визу. Накануне г-жа Тихановская призвала население страны к недельной (по другой информации – бессрочной) общенациональной забастовке с 11 августа в знак протеста против фальсификации на выборах.

Проходила информация о забастовке на Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин, но до конца неясно: это были только попытки остановить работу или они закончились успехом активистов? Инициаторы забастовочной волны информируют граждан РБ о том, что забастовка – это законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а «уволить всех невозможно».

События в день выборов и после их завершения показали, что «силовики» (в своем очевидном большинстве) остаются на стороне Александра Лукашенко. Автозаков и светошумовых гранат у них много. Участники акций протеста заявляют, что милиция использовала резиновые пули, но насколько массовым стало их применение – неизвестно. Сообщения про складывание ОМОНом щитов и касок перед протестующими в ряде городов оказались фейком. Призывы оппозиции к массовой забастовке – это косвенное подтверждение того, что майдан в украинском варианте провалился. Обращения Светланы Тихановской из-за пределов страны имеют качественно иной политический вес по сравнению с теми, когда она была вместе с митингующими. Фактически лидер протестов оставил свою армию и бежал с поля боя, а такое всех сторонников деморализует и демотивирует.

Батька первый раунд битвы за Беларусь выиграл, но проблем перед ним еще много. Кремль уже обозначил в телеграмме Путина, чего хочет, ждет и на что будет ориентироваться при выстраивании отношений с Минском. «Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности», – говорится в поздравительном документе от российского президента.

В настоящее время мяч на стороне коллективного Запада. Турция, кстати, в данный лагерь по линии отношения к Беларуси не входит: Реджеп Эрдоган поздравил президента Лукашенко с победой. Если США и Евросоюз жестко осудят белорусского лидера, да еще введут санкции (в том числе в отношении его окружения), то создание Союзного государства России и Беларуси будет идти под диктовку Кремля. При варианте мягкого брюзжания о неуважении к правам человека и волеизъявлению населения могут сильно разочароваться сторонники свержения Александра Лукашенко. Почти 100% участников столкновений с милицией составляли люди в возрасте до 30 лет, то есть молодежь. А политические пристрастия молодых людей часто неустойчивые – разочаруются и впадут в апатию.

Важным моментом истины станет турне госсекретаря США Майка Помпео в Чехию, Словению, Австрию и Польшу 11-15 августа. Заявит по Александру Лукашенко что-нибудь а-ля антикитайское – будет один вариант развития событий. В случае менее жестких «наездов» лидер Беларуси получит хоть какое-то пространство для геополитического маневра в торге с Москвой.

Пандемия и принесенные ею проблемы создали официальному Минску неблагоприятный фон на европейском направлении. Чтобы отвлечь (и одновременно развлечь) свое население элиты Евросоюза могут устроить крестовый поход против «последнего диктатора Европы». Но могут и не устраивать. Время сейчас такое, что любое политическое решение принимается с учетом всего контекста. Как говорил товарищ Сталин, есть логика намерений и есть логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда ломает логику намерений.

При любом развитии событий вокруг Беларуси и Александра Лукашенко, из Казахстана за всей динамикой и применяемыми политтехнологиями (со всех сторон) будут следить очень внимательно. В отличие от политического кризиса в Ливане, например, белорусский кейс гораздо сильнее резонирует с постсоветским пространством в силу ЕАЭС, ОДКБ, языковых, исторических, культурных, интеграционных и информационных моментов. Республика Беларусь пошла кривой дорожкой, и чтобы узнать, куда она ее в конце концов выведет, требуется время.

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