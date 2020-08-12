Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 13-15 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В течение предстоящих трех дней южный циклон будет смещаться на северо-восточные регионы Казахстана и сохранит неустойчивую погоду. На большей части республики сохранятся дожди c грозами, на западе, северо-западе, северо-востоке и востоке местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на северо-западе и севере – туман», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Согласно прогнозу, лишь на юге страны сохранится погода без осадков.