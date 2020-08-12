Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 13 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 13 августа в Акмолинской области на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 13 августа ожидается временами гроза, град. В Нур-Султане 13 августа ожидаются временами гроза, ночью и утром туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«13 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Таразе днем 13 августа ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Днем 13 августа на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Днем ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 13 августа днем ожидается гроза», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 85-90%.

«13 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

«13 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 13 августа ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«13 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 13 августа в Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер западный, юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 13 августа ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.